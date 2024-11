Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 2-2, Amichevole U21 in DIRETTA: finisce in pareggio, non bastano le reti di Fabbian e Pio Esposito

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo.20.08 L’gioca bene nel primo tempo trovando la rete del vantaggio poi subisce il ritorno dell’ma la rimette in sesto alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo, complici le molte sostituzioni, l’riesce a trovare ilfinale per uno svarione difensivo. Partita che ricorda molto da vicino il test precedente contro la Francia. Appuntamento a marzo per gli ultimi due test amichevoli.94?la partita,2-2.92? Ultimo giro d’orologio della partita.90? Gnonto anticipato prima dell’ingresso in area di rigore.88? Ci saranno tre minuti di recupero.86?che al piccolo trotto prova a vincere la partita.84? Gol di Krasnopir, assist di Tsarenko che anticipa Ruggeri in area di rigore,U21 2-2.