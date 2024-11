Tvzap.it - “La Talpa”, le anticipazioni della prossima puntata: una concorrente sviene

News Tv. “La. Al terminedi ieri del noto reality show è stata mostrata una clip di cosa vedremo nella, in onda lunedì in prima serata su Canale 5. Unade “La” accuserà un malore. Nel pubblico però aleggia un sospetto: verità o tentativo di sabotaggio? (Continua.)Leggi anche: Silvia Toffanin, dove la vedremo in tv: notizia a sorpresaLeggi anche: “La”, la nuova edizione comincia malissimo: le(VIDEO)Tutto sulla quarta edizione de “La”La quarta edizione de “La” va in onda in prima serata su Canale 5 dal 5 novembre 2024 ed è condotta da Diletta Leotta, affiancata dall’opinionista Ludovica Frasca. L’edizione dura 35 giorni, divisa in 6 puntate e il cast è formato da 10 concorrenti.