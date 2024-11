Giornalettismo.com - La scelta di Coca-Cola di utilizzare l’AI non è piaciuta al pubblico

L’effetto finale non è dei migliori, soprattutto se paragonato a quel sentimento caloroso che trapelava dallo schermo nel lontano 1995, quando fu mandata in onda l’iconica campagna pubblicitaria – sempre per il periodo natalizio – intitolata “Holidays are coming”. Guardando i video è piuttosto evidente come l’intelligenza artificiale generativa (quella basata sul principio text-to-video), abbia ancora moltissime lacune da colmare in termini di “profondità”. E non solo delle immagini. Ed è questo una delle principali criticità messe in evidenza dalche ha quasi completamente bocciato i nuovi spot (si tratta, per lo più, di reboots) diinteramente generati dal. LEGGI ANCHE > C’è chi si è detto preoccupato e angosciato da questa. E, difatti, sorprende e non poco la decisione di una delle aziende più floride – e senza evidenti problemi di fatturato – al mondo di tagliare il budget (perché di questo si tratta) per la realizzazione di una campagna pubblicitaria diventata un “must have” nel periodo natalizio generata interamente da strumenti di intelligenza artificiale.