La ' remuntada' del centrosinistra riapre il cantiere della coalizione

AGI - Ilcentra la '' alle elezioni regionali. Dal 2-1 per il centrodestra all'iniziotornata all'1-2 per il. Dopo la sconfitta in Liguria, il fronte progressista conferma l'Emilia-Romagna e strappa l'Umbria al centrodestra, ripristinando quella cintura rossa che era stata spezzata proprio dalla vittoria di Donatella Tesei nel 2019. La governatrice uscente è rimasta a una incollatura da Stefania Proietti, sindaca di Assisi candidata con il, per buona parte dello spoglio. Poi, Proietti ha preso il largo e la vittoria si è concretizzata nel tardo pomeriggio. Una 'doppietta' che incoraggia i leader dela insistere nella costruzione. La vittoria, per Schlein, è "il segno dell'unita'e del Partito Democratico".