Sport.quotidiano.net - Intervista a Commisso: “Stadio, pronto a mettere soldi se… Il mercato? Se c’è l’occasione farò uno sforzo”

Firenze, 19 novembre 2024 – Il cellulare suona quando nel New Jersey sono le nove di mattina. Roccorisponde subito. Voce squillante e gioviale, accanto a lui la moglie Catherine. La voglia di parlare della sua Fiorentina, del mondo viola, di quello che funziona e anche di quello che non va è tanta. Impossibile dargli torto. Da tanto voleva vedere quella classifica così scintillante che fa sognare i tifosi. E sogna anche Rocco che è il primo sostenitore della Fiorentina, insieme a sua moglie.“Qui va tutto bene – dice il presidente viola – e mi pare che anche a Firenze sia un bel momento”. Quanto le manca lo stare vicino alla Fiorentina quando non può essere fisicamente qui. E soprattutto, quanto si sente fiorentino? “Sono molto legato a Firenze e ai fiorentini, ormai è cinque anni che sono qua e mi sento uno di voi.