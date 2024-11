Anteprima24.it - In Irpinia il miglior pandoro al mondo: la gioia di Raffaele Romano

Tempo di lettura: 2 minutiL’trionfa ancora a livello internazionale e non solo per le sue eccellenze. Questa volta il palco è stato quello del campionato “Panettone del2024” della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e cioccolateria (FIPGC).Se per il Panettone trionfa un pasticcere casertano nella categoira “” il primo posto del podio va adi Solofra (Avellino) del “Gran Caffè” che “si è distinto- questa la motivazione- con una preparazione impeccabile: ha esaltato la morbidezza e la delicatezza della tradizione veneta, facendo leva su una tecnica perfetta e una distribuzione dell’aroma vaniglia veicolato da burro di altissima qualità”.“Tutto è iniziato quasi per gioco,- racconta- partecipando a un concorso un po’ per curiosità e un po’ grazie alla spinta dei nostri partner e clienti.