Quotidiano.net - Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: “Ha lasciato sola a casa nostra figlia di 8 anni”

continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica, non solo per la loro celebre storia d'amore, ma anche per la recentepresentata danei confronti dell'ex calciatore. La conduttrice ha accusatodi abbandono di minore, sostenendo che l'ex marito avrebbela loroIsabel, di otto. Ladiha formalizzato ladopo aver scoperto, durante una videochiamata con Isabel, che la bambina si trovava dain. Secondo quanto riportato,avrebbe chiesto adove fosse la, ricevendo come risposta che non c'era nessuno a prendersi cura di lei. Questa situazione ha portato l'ex moglie a ritenere cheavesse agito in modo irresponsabile, motivo per cui ha deciso di portare la questione in tribunale.