Il voto nei quartieri a Bologna, la zona Colli con Ugolini ma boom del centrosinistra al Navile e Borgo-Reno

, 19 novembre 2024 – Il Partito democratico vince ’a casa sua’.si conferma la fortezza dei dem, che svettano in tutto il territorio cittadino. Con percentuali che si aggirano dal 40% in su, esclusa lache frena con il 29,53%, superando i meloniani di un soffio (25,35%). Il Pd prevale anche nelle zone colpite dall’alluvione, dove l’effetto del maltempo, unito ai cantieri del tram destava preoccupazione nel partito: alsi raggiunge il 44%, mentre aPanigale-si sale al 47,65%. Stesso copione nel quartiere Porto-Saragozza (38,78%). Alluvione accantonata, la mappa deimostra un Pd crescente, seppur in forma minima in tutte le zone, eccetto in Bolognina dove c’è un impercettibile calo, rispetto alle elezioni Europee del giugno scorso: ipremiano più i dem, che a giugno hanno ottenuto il 28,59% perdendo il confronto con i meloniani, all’epoca a quota 32,64%.