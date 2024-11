Lettera43.it - I frati di Assisi per Proietti, l’irritazione della destra e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

«Chi ha “messo le corna” a Donatella Tesei? I fratacchioni di, che hanno votato per la», dicono a. Già, ma dove sta scritto che “dovevano” stare dalla partepresidente uscenteRegione Umbria? Sarà l’influenza “progressista” di papa Francesco, sarà che il Partito democratico facendo eleggere come europarlamentare Marco Tarquinio ha avvicinato quel mondo, sarà che la candidata governatrice di centrosinistra Stefaniaera sindaca proprio di. sarà quel che sarà, ma il gioco è fatto: Fratello sole, sorElly luna. Non è un caso che a inizio novembre c’era stata qualche polemicuccia proprio per una specie di endorsement dei: «È forse peccato stimare una persona?», dissero al Corrieresera, sibillini. «Conosciamo Stefania molto bene.