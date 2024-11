Thesocialpost.it - Giorgia Grande, la bambina di 9 anni muore per un malore in autostrada davanti ai genitori

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di, unadi soli 9, mentre si trovava in viaggio con iper raggiungere Genova dalla provincia di Catanzaro. La famiglia aveva deciso di effettuare una sosta in un’area di servizio nei pressi di Arezzo, quando la piccola si è accasciata al suolo, vittima di unimprovviso.Leggi anche: Camilla morta a 17 mesi per un aver ingerito una pila, vomitava sangue ma l’hanno rimandata a casa: l’autopsiacolpita daimprovviso durante il viaggioera diretta all’ospedale Gaslini di Genova per una visita di controllo. Nei mesi scorsi, laera stata ricoverata nella stessa struttura per un’infezione batterica. Dopo un periodo di cure, era tornata a casa e aveva ripreso a frequentare la scuola.