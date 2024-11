Gaeta.it - Gioia dei Marsi: Convegno per la Giornata contro la Violenza sulle Donne

Facebook WhatsAppTwitter Nella città didei, si svolgerà un importante evento dedicato al contrasto delladi genere. La manifestazione, che si terrà domenica 24 novembre presso il Centro culturale Moretti, mira a sensibilizzare la popolazione su temi rilevanti, con particolare attenzione allee alla loro protezione. Questo in, promosso dalla vice sindaco Barbara Di Giandomenico, si pone come uno spazio di confronto e discussione, con esperti del settore che interverranno per offrire strumenti e risorse per affrontare questa problematica attuale.Il programma dele la sua importanzaL’evento avrà inizio alle ore 16 con i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Alfonsi, seguito dall’intervento della vice sindaco Di Giandomenico. Attraverso il, si intende promuovere l’informazioneforme diche affliggono molte, non solo fisica, ma anche psicologica e relazionale.