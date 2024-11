Genoa presa la decisione di esonerare Gilardino

Leggi su Sportface.it

Ilavrebbe preso ladiAlberto. Questo è quanto filtra da ambienti societari dopo un incontro tra il tecnico e la dirigenza avvenuto stamani. Manca ancora l’ufficialità, ma la società ligure sarebbe pronta a portare a Genova come nuovo allenatore il francese Patrick Vieira. La scelta sarebbe dovuta ai risultati poco confortanti anche seè reduce da quattro punti in due partite.Dalle prime informazioni – riportate dall’ANSA – sembra che ladisia arrivata dall’ ‘area tecnica’, intesa come la parte della dirigenza internazionale che fa capo agli americani di A-Cap, la società subentrata ai 777 dopo la loro crisi finanziaria. A Genova operano l’ad Blazquez e il ds Ottolini che fino a oggi non avevano dato adito ad alcuna ipotesi di un cambio della guida della squadra.