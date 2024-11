Ilnapolista.it - Genoa, esonerato Gilardino: arriva Vieira, che litigò con Balotelli a Nizza

Ilha deciso di esonerare Albertodopo il deludente inizio di stagione. Al suo postoPatrick.Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, sono stati fatali le continue incomprensioni tra società e allenatore, anche per quanto riguarda il calciomercato.Il #esonera #e si affida a #. Fatali le continue incomprensioni anche sul mercato— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 19, 2024E Nicolò Schira approfondisce la questione:Le frizioni tra alcuni dirigenti dele Albertonascono dall’estate. Gila aveva rinnovato con la promessa che sarebbe partito solo un big e la costruzione di una squadra ambiziosa (tanto che viene inserito un ricco bonus in caso di Europa). In realtà 777 Partners vivacchia sul mercato e di big ne vendono ben 3 (Retegui, Gudmundsson e Martinez).