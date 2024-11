Ilgiorno.it - Erminio Carloni, la guardia giurata uccisa dal commando Nar a Milano: un eroe nell’oblio

– L’eredità diVittorioè l’obbligo del giubbotto antiproiettile per le guardie giurate impegnate in servizi antirapina o nel trasporto valori. Quel presidio per la sicurezza sul lavoro, al centro delle sue battaglie sindacali, che avrebbe potuto salvargli la vita quando la mattina del 18 novembre 1982, 42 anni fa, due terroristi neofascisti dei Nuclei armati rivoluzionari tentarono di rapinare, per autofinanziarsi, la filiale milanese del Banco di Napoli. “All’epoca avevo 20 anni, ero stato appena assunto dalla Mondialpol e, subito dopo aver firmato il contratto, mi sono iscritto alla Cgil”, ricorda Salvatore Bognanni, un suo ex collega. “Lui era il nostro delegato sindacale – prosegue – era un punto di riferimento in un’epoca in cui unapoteva rischiare ogni giorno la vita.