Quotidiano.net - Enel, investimenti per 43 miliardi: "Per il nucleare serve più tempo"

Il traguardo, sul fronte dei numeri, è fissato al 2027. Per quella data, stando alle previsioni di, l’Ebitda ordinario del Gruppo dovrà aumentare a un valore compreso tra 24,1 e 24,5di euro. "Siamo pronti a iniziare un nuovo capitolo nella nostra strategia", annuncia l’ad Flavio Cattaneo illustrando a Milano il nuovo piano strategico di, prima di volare in Brasile per il G20 e incontrare il presidente Lula. "I risultati – sottolinea – sono visibili e solidi confermando la guidance e siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi sull’indebitamento". I tempi, dunque, sono maturi per passare dal consolidamento all’espansione. "Abbiamo portato a compimento il piano di dismissioni – spiega ancora l’ad – e abbiamo puntato nuovamente sulle attività core realizzandocon un profilo di rendimento migliore".