Superguidatv.it - È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete 4: ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 19 novembre 2024

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per una nuova puntata di È, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto dain prima serata su4. Scopriamo in anteprima tutti gli, lee i temi al centro della puntata di19.Èdi: i temi e ledi1919dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’“, il programma Videonews condotto dain prima serata suquattro. La giornalista e conduttrice torna in onda dopo l’appuntamento della domenica per discutere dei temi più caldi della settimana con la presenza in studio e in collegamento die personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.