Calciomercato.it - Da Belahyane a Ricci, il Milan guarda in Italia per il centrocampo

Il club rossonero nel 2025 acquisterà un nuovo centrocampista e sta seguendo con attenzione diversi profili che giocano in Serie AAll’apertura del calciomercato manca ancora un po’, ma in casastanno già pensando da tempo a come muoversi nel 2025.Da, ilinper il(LaPresse) – Calciomercato.itPaulo Fonseca aspetta rinforzi per migliorare un organico che ha dimostrato diverse lacune. La più importante, oltre a quella del vice Theo Hernandez, è legata sicuramente al centrocampista, dove Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana non hanno di fatto alternative. L’infortunio di Ismael Bennacer ha complicato i piani del Diavolo, che è pronto a correre ai ripari. Così si stando tanto in Serie A: ormai ve lo stiamo raccontando da diverse settimane di questo probabile cambio di tendenza.