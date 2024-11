Quifinanza.it - Cos’è lo skiplagging, il trucco per risparmiare sui biglietti aerei odiato dalle compagnie

Un nuovo fenomeno sta prendendo piede fra i viaggiatori: si tratta dello, unavversatoaeree che permette disul costo dei. Il meccanismo alla base delloè semplice, quanto geniale e subdolo.Tutto è cominciatoabitudini di un relativamente ristretto numero di viaggiatori sparsi per il mondo, che in maniera indipendente hanno utilizzato il trucchetto in una sorta di “convergenza evolutiva” dei consumi. Successivamente il tam-tam su social network e forum ha fatto il resto, dando un nome alla pratica che è diventata un vero e proprio fenomeno. Infine sono nati siti specializzati che aiutano gli utenti a trovare i voli più adatti alle proprie esigenze.In sintesi chi pratica lova a selezionare quei voli con scalo, che nella maggior parte dei casi vengono scartati dai viaggiatori che preferiscono voli diretti, sia per maggiore comodità sia per ridurre il rischio di problemi con i bagagli.