Ilfattoquotidiano.it - Corte dei Conti: “Stanziati 2 miliardi in quattro anni per ridurre le liste d’attesa ma l’utilizzo da parte delle Regioni è esiguo”

Lehanno usato in maniera efficace i 2tra 2020 e 2024 perle? Ladeiha provato a capirlo, ma non è stato facile. Perché sono emerse “criticità nella metodologia adottata” per controllare se l’obiettivo era stato raggiunto, “basata su dati autocertificati dadie Province autonome che appaiono non omogenei”. Quel che si può dire “dalla lettura dei dati pervenuti dal Ministero relativi alrisorse messe a disposizione al 31 dicembre 2023” è che “nonostante l’ammontare non indifferente di disponibilità, il relativo utilizzo appare“. È quello che emerge dall’analisi della magistratura contabile sulla Riduzionedi attesa relative alle prestazioni non erogate durante l’emergenza Covid, approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestioneamministrazioni dello Stato, in cui si sottolinea “il mancato utilizzo di flussi informativi nazionali e di sistemi informativi strutturati, allo stato non disponibili”.