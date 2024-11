Scuolalink.it - Concorso ATA Conservatorio di Vicenza: al via le selezioni per coadiutori bidelli

Leggi su Scuolalink.it

Ildiha avviato unpubblico per la creazione di una graduatoria di operatori ATA, ex. Le assunzioni, a tempo determinato e con possibilità di orario pieno o parziale, avranno una durata massima di un anno accademico. Questa iniziativa mira a rafforzare il supporto operativo nelle attività didattiche e amministrative. Compiti previsti per gli operatori ATA Gli operatori selezionati svolgeranno mansioni fondamentali per il funzionamento del. Le attività includono la pulizia e la gestione degli spazi, l’accoglienza di studenti e pubblico, la sorveglianza, e il supporto agli eventi. Inoltre, i candidati dovranno fornire assistenza agli uffici amministrativi, movimentare strumenti musicali e attrezzature, e gestire semplici operazioni tecnologiche come l’uso di videoproiettori e computer.