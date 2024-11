Thesocialpost.it - Chiara Balistreri “quasi uccisa di botte”: arrestato in Romania l’ex fidanzato

è la ragazza che ha denunciato con un video pubblicato sui social di aver subito gravi lesioni da parte del. L’uomo era finito per questo agli arresti domiciliari a Bologna, per poi darsi ad una clamorosa fuga nei giorni scorsi. Ora la polizia del capoluogo felsineo, con la collaborazione della polizia rumena, è riuscita ad arrestare Gabriel Constantin in un villaggio vicino Craiova, grazie a un mandato di arresto europeo. I reati contestati sono quelli di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.Leggi anche:, parla, ora latitante: “Solo due schiaffi.”Come è stato arrestodiBalestreriGabriel Constantin era evaso dagli arresti domiciliari a Bologna lo scorso 4 novembre. Le indagini sul suo conto erano scattate due anni fa, quandolo aveva denunciato per una serie di gravi maltrattamenti nei suoi confronti all’inizio della loro relazione nel 2017, quando entrambi erano ancora minorenni.