Ilfattoquotidiano.it - Brasile, preparavano un golpe per uccidere il presidente Lula e il suo vice: arrestati 5 ufficiali. Due lavoravano alla sicurezza del G20

Due di loro erano impegnati a garantire ladei leader mondiali nel corso del G20 che si conclude il 19 novembre a Rio De Janeiro, ma nel loro passato c’è la partecipazione a un complotto golpista per rovesciare ilLuiz Inacioda Silva. È con questa accusa che cinquesono statipolizia brasiliana che ipotizza il tentativo, da parte degli uomini, diil capo dello Stato e rovesciare il suo governo dopo le elezioni del 2022. Le indagini hanno fatto emergere che i golpisti progettavano dianche ilGeraldo Alckmin e il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes.Tra i cinque, come riportano i media brasiliani, ci sono quattro militari e un ufficiale di polizia: si tratta del generale in pensione Mário Fernandes, già ministro del Segretariato generale della Presidenza durante il governo di Jair Bolsonaro, il tenente colonnello Hélio Ferreira Lima, i maggiori Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo, oltre all’ufficiale della Polizia federale, Wladimir Matos Soares.