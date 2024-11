Gaeta.it - Arrestati due uomini per rapine a uffici postali lungo la costa tirrenica cosentina

Un'importante operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Paola ha portato all'arresto di due, di 50 e 36 anni, accusati di essere i responsabili di treeffettuate contronelladella provincia di Cosenza. Questi episodi criminosi si sono verificati tra giugno e settembre del 2022. Inoltre, un terzo individuo di 27 anni è attualmente indagato per lo stesso crimine. L'azione dei carabinieri è stata disposta dal Gip di Paola su richiesta della Procura locale.La dinamica delle indaginiLe indagini sono state avviate dopo i tre colpi avvenuti in successione ad Acquappesa Marina, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi Marina. Gli investigatori del Nucleo operativo di Paola, supportati dagli esperti del Raggruppamento investigazioni scientifiche di Messina, hanno dedicato risorse significative per ricostruire i fatti e identificare i colpevoli.