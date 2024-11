Ilfattoquotidiano.it - Arbitri evasori, le norme federali parlano chiaro: ora rischiano il deferimento (sempre che la Procura Figc decida di muoversi)

Fischietti “”. Come rivelato dal quotidiano La Repubblica, decine di direttori di gara e assistenti, a partire dal designatore Gianluca Rocchi e Daniele Orsato in giù, hanno incassato e non dichiarato i rimborsi Uefa. Dopo essere stati beccati dal Fisco a seguito di un esposto alla Finanza, sono stati tutti costretti a ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso per sanare la propria posizione. L’ennesima figuraccia per il calcio italiano e la sua disastrata classe arbitrale, dopo lo scandalo “Rimborsopoli” di neanche troppi anni fa.La vicenda risale al periodo 2018-2022 e riguarda gli emolumenti per le partite internazionali, ad esempio le competizioni Uefa (Champions, Europa, Conference League, nazionali, ecc.), su cui sono inciampati tanti fischietti italiani. Soldi percepiti all’estero, a volte proprio su conti esteri, e su cui non sono state pagate le tasse, comunque sotto la soglia dei 100mila euro, altrimenti sarebbe scattato il reato penale.