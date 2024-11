Gaeta.it - Aggressione su un treno regionale: capotreno ferito e ricerche in corso per il giovane responsabile

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di ieri, un episodio di violenza ha avuto luogo su untra Porretta e Pianoro, nella provincia di Bologna. Un capodi 50 anni, mentre svolgeva il suo lavoro, ha chiesto il biglietto a unpasseggero. La reazione del ragazzo è stata violenta: ha aggredito il capo, causandogli danni significativi, tra cui la perdita di due denti, e ha poi fatto perdere le sue tracce. La situazione ha portato alla fermata immediata del convoglio all’altezza di Vergato.L’accaduto e le conseguenze per il servizio ferroviarioL’incidente ha avuto ripercussioni dirette sulla circolazione ferroviaria della zona. A seguito dell’, la corsa è stata cancellata, influenzando anche i successivi due treni in partenza. Questo ha creato disagi notevoli per i passeggeri, costretti a rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni.