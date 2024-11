Liberoquotidiano.it - "Accogliere tutti. Ecco di cosa parlare a scuola": dal palco, i "diktat" di Ghali e Casarini

«Voi fate morire la gente in mare, noi la salviamo». I buoni e i cattivi, nella visione di Luca, ex capo dei disobbedienti, portavoce dei centri sociali del Nordest, oggi alla guida della Ong Mediterranea, che va a prendere gli immigrati in mare per farli sbarcare sulle coste italiane, si dividono esattamente così. Da una parte il governo di centrodestra, guidato dalla premier, Giorgia Meloni (nel “voi” diè compreso anche Trump: «il peggio che avessimo mai immaginato è diventato realtà») colpevole di applicare le leggi e difendere le ragioni del nostro Paese. Dall'altra loro, le Ong, che violano tutte le leggi per dare «una speranza» a chi vuol entrare clandestinamente in Italia, alimentando il mercato degli scafisti e dei trafficanti di uomini. Luca, per non aver rispettato le leggi, è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mentre nel 2016 è stato condannato a tre mesi di carcere per l'occupazione di una casa sfitta da anni dell'Ater di Venezia.