A tu per tu con il ladro | Ho temuto fosse armato

di Sandro Franceschetti Apre la porta e si ritrova faccia a faccia col, che a un certo punto si blocca, la guarda in modo minaccioso e mette la mano in una tasca, come a voler estrarre un’arma. Sono momenti da incubo quelli vissuti da Federica Aromi, 51enne di Mondavio. Tutto è successo venerdì sera, poco prima delle 19,30. "Stavo rientrando a casa – racconta la protagonista, ancora scossa -, quando aprendo il portoncino del mio appartamento ho visto la luce accesa in fondo al corridoio e subito dopo mi sono ritrovata davanti un uomo che stava uscendo dalla camera da letto. D’istinto ho iniziato a urlare ‘Chi sei?, cosa vuoi?’ e a invocare aiuto. Lui, lì per lì, mi a intimato: ‘Stati zitta, vado via’; poi, visto che io continuavo a gridare ‘chi sei, cos’hai preso?’ e intanto lo inseguivo, si è fermato di colpo, mi ha guardata in modo cattivo e ha messo una mano in una tasca, come se volesse tirar fuori qualcosa, forse una pistola o un coltello, e allora ho avuto veramente paura.