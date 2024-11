Secoloditalia.it - 1000 giorni di guerra: mentre l’Ucraina resiste, l’Europa si prepara a difendersi

Milledi. Milledi bombe, gelo e desolazione nella terra ad un passo dal. Milleche non sono un numero, ma il simbolo di unanza che non retrocede e di una tragedia che sembra non avere fine, ma soltanto vittime. L’attacco ucraino con missili statunitensi in profondità nel territorio russo pare segnare una svolta nel conflitto. Ma a che prezzo? Con un quinto del territorio sotto il controllo di Mosca, Kiev lotta non solo per il proprio futuro, ma per un’idea di Europa che Putin vorrebbe sepolta sotto le macerie di Mariupol.Tra missili e diplomazia: la strategia ucrainaL’utilizzo di armamenti occidentali come i missili a lungo raggio riaccende le speranze di Kiev di trattare da una posizione di forza. Gli analisti militari evidenziano come tali operazioni offrano un vantaggio tattico, colpendo nodi strategici come la regione di Kursk.