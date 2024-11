Lanazione.it - Vinci, la citta di Leonardo si veste a festa per Natale: tutti gli eventi in programma

(Firenze), 18 novembre 2024 - Ilritorna nel borgo die lo fa coinvolgendoe le sue frazioni con un calendario diin continuo divenire, per tutto dicembre e fino alla settimana dell’Epifania. La novità del 2024 è la sinergia scaturita dalla collaborazione fra l’amministrazione comunale e il Centro Commerciale Naturalencentro per il capoluogo, e con una rappresentanza di commercianti di Sovigliana e Spicchio per l’animazione delle due frazioni. ACapoluogo spazio alla tradizione natalizia dei presepi con i Presepi Geniali, una competizione genuina all’allestimento della scena sacra in diverse declinazioni: quello tradizionale, quello ecologico, il luminario o il presepe in miniatura, passando per il presepe tematico, quello artistico, fino a quello multiculturale o ancora quello fai-da-te per i bambini.