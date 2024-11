Puntomagazine.it - Via Partenope: aggredisce i passanti e scaraventa un uomo sugli scogli. La polizia arresta un uomo

to unper tentato omicidio a Napoli: l’indagato ha aggredito violentemente alcunie poi unseduto su un murettoladi Stato ha tratto in arresto un 53enne venezuelano per tentato omicidio e lesioni personali.In particolare, gli agenti delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento) del reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via, hanno notato unche stava aggredendo alcunicon violenti calci e pugni, per poi spintonare un, che in quel momento era seduto sul muretto del lungomare, facendolo rovinaresottostanti; gli operatori sono immediatamente intervenuti ma il prevenuto, non pago della condotta posta in essere fino a quel momento e non curante dell’intervento degli agenti, ha poi sferrato un violento pugno all’indirizzo di un altro passantendolo al suolo stradale.