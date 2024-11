Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/11/24

è un mondo davvero meraviglioso. Un luogo surreale che sorge(labile) linea di confine tra realtà e finzione, un posto i cui avventoricarta sono sarebbero lì per “cercare l’amore” ma alla fine la verità è che si balla più che il sabato sera da Milly Carlucci e quei pochi che – seppur amanti della lucetta rossa e poco propensi a rinunciarvi, esattamente come tutti gli altri – con qualcuno ci provano ad uscire per davvero li silurano in quattro e quattr’otto, sia mai che levino tempo ad una sfilata. Ho già detto che tutto ciò è meraviglioso, ve?No, via, quando lì dentro ti puntano non hai proprio scampo. Per questo commentando l’ultimadicevo che quando capisci che tira una brutta aria è meglio alzare i tacchi preservando quantomeno la dignità. Perché tanto non se ne esce comunque, se non dalle quinte.