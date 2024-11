Gaeta.it - Tragico incidente a Leini: uomo di 83 anni investito mentre attraversa la strada

Un gravele si è verificato a, segnando una giornata tragica per la comunità. Questo pomeriggio, attorno alle 18:30, un anziano di 83è statoda un veicolotentava dire la provinciale 40 in via Volpiano, nei pressi della sua abitazione. Il sinistro ha sollevato preoccupazioni non solo per le condizioni di salute della vittima, ma anche per la sicurezzale nella zona.La dinamica dell'L'episodio ha avuto luogo quando una Lancia Musa, condotta da un giovane di 21residente a Chivasso, si stava muovendo in direzione di Volpiano. Nonostante la velocità del veicolo rimanesse da accertare nei dettagli, l'impatto con l'anziano è stato di una violenza tale da sbalzarlo subito sull'asfalto. Questo ha destato l'attenzione non solo dei passanti, ma anche delle forze dell'ordine e dei soccorritori, che sono giunti rapidamente sul luogo dell'