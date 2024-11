News.robadadonne.it - Sophie Kinsella racconta il tumore al cervello: “Mi sono svegliata in ospedale senza sapere perché”

Leggi su News.robadadonne.it

In collegamento con Verissimo, la scrittrice inglese, autrice del bestseller I love shopping, ha parlato degli ultimi due anni complicati, dopo aver ricevuto la diagnosi di glioblastoma, una forma estremamente aggressiva dial; la 54enne ha ancheto dell’esperienza nel nuovo libro, Cosa si prova.ha parlato degli ultimi due anni come di “un ottovolante”, aggiungendo di aver vissuto “una vita stupenda: ho scritto i miei libri, ho avuto successo, ho avuto i miei cinque figli, un marito che amo e che mi ama”.La sua era la classica vita perfetta, fino a quando “un giorno miin un letto d’ricordarmi assolutamenteero lì e avevo la testa tutta fasciata e non riuscivo a capire cosa fosse successo. Avevo avuto in realtà un’operazione molto importante con una diagnosi dial: mi si è ribaltata la vita, ed è questo che racconto nel libro”, che lei definisce un dramma medico, ma anche una storia d’amore.