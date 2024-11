Lanazione.it - Sistema in tilt, è caos ricette. La protesta dei medici di base: "Impossibile lavorare così"

Leggi su Lanazione.it

dina generale sono esasperati da unche fa acqua e che in queste ultime settimane, in particolare, sta creando grandi disagi, a loro e agli assistiti. E oggi sono pronti a mobilitarsi con uno ’sciopero simbolico’: si asterranno per dieci minuti dal rispondere al telefono e non solo. L’idea è stata lanciata da una dottoressa pratese e ha trovato numerose adesioni anche tra i colleghi di Empoli. La punta delll’iceberg giovedì scorso quando la piattaforma indispensabile per compilare e inviare ledematerializzate è andata completamente in. Risultato? Una giornata complicatissima durante la quale prescrivere visite, esami o semplicementenali è diventata una missioneper l’intera Asl Toscana centro, per la regione e per tutta Italia essendo uncentralizzato a livello nazionale.