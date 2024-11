Anteprima24.it - Scontro tra due volanti, muore un poliziotto a Roma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutonella notte tra duedella polizia nel quartiere Monte Mario a. Undi 32 anni è morto e altri tre colleghi sono rimasti feriti. L’incidente è accaduto intorno alle 5 in via dei Monfortani. Da una prima ricostruzione, l’impatto è stato tra un’auto del distretto di Primavalle e una del servizio. Alla guida della volante del commissariato, che si è ribaltata, c’era una agente, con lei ilche è morto e un fermato. L’altra volante stava andando invece sul luogo di una rissa. Sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.Foto tratta dall’AnsaL'articolotra dueunproviene da Anteprima24.it.