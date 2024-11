Tvzap.it - Paura per Kate e William, due uomini fanno irruzione nella tenuta reale

Leggi su Tvzap.it

per, due: cos’è successo –perMiddleton. Duecon il volto coperto hanno scalato una recinzione alta due metri, per entraredel Castello di Windsor, mentre i coniugi dormivano nel loro cottage a pochi metri di distanza. Secondo quanto emerge dai media inglesi, i due intrusi hanno usato un camion rubato per sfondare un cancello di sicurezza. ( dopo le foto)Leggi anche:Middleton torna in pubblico: il dettaglio che scatena l’ipotesiLeggi anche:Middleton e il tumore, la scelta difficile per il Nataleper, dueÈ stata una notte movimentata perMiddleton. Due, stando a quanto riportano i giornali locali, si sono intrufolati al Castello di Windsor.