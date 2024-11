Gaeta.it - Pashinyan in Vaticano: un incontro tra Armenia e Santa Sede con scambi di significato profondo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La visita del primo ministro armeno Nikolalha avuto luogo il 18 novembre presso il Palazzo Apostolico. Durante questoha avuto l’opportunità di incontrare Papa Francesco, dando vita a una conversazione che si è estesa per circa mezz’ora. L’udienza ha rappresentato non solo un’importante occasione diplomatica ma anche un momento dio culturale attraverso doni carichi dispirituale.L’trae Papa FrancescoNell’atrio del Palazzo Apostolico,è stato accolto dal Papa per unriservato, in cui i due leader hanno discusso di temi rilevanti per le rispettive nazioni. Durante la conversazione, durata dalle 8.55 alle 9.25, sono emersi argomenti legati alla cooperazione tra, con particolare attenzione ai valori condivisi della pace e del rispetto per l’ambiente, sempre al centro delle riflessioni del Pontefice.