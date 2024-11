Ilgiorno.it - Noi, espulsi da Milano. Dalla fisioterapista all’autista di bus Atm: "Salari bassi, costi alti"

Cristina Carrera è cresciuta in piazza Napoli, quando è andata a vivere da sola si è spostata poco lontano, in un appartamento in affitto in via Solari dove ha abitato per anni. E ora, all’età di 50 anni, è stata costretta a trasferirsi fuori città, a Corsico. "Amoe quando sono andata via mi piangeva il cuore – racconta –. Purtroppo è stata una scelta obbligata, dovuta aidella casa. Questa è diventata una città solo per chi ha i soldi e per i turisti, e in questo generale peggioramento delle condizioni ha giocato un ruolo anche il boom degli affitti brevi, perché chi ha un appartamento libero preferisce metterlo su Airbnb. Mia madre era casalinga e mio padre con il suo lavoro da piccolo artigiano riusciva a mantenere dignitosamente due figli, adesso sarebbe impossibile".