Manuela Pisaniello è la nuova vicepresidente delle Acli della Toscana

Arezzo, 18 novembre 2024 – Svolta storica per le: la leadership dell’associazione regionale, per la prima volta, è interamente al femminile.di Arezzo è laal fiancopresidente Elena Pampana, andando così a costituire una squadra di vertice che segna un importante passo in avanti nel cammino di rappresentanza e inclusività dell’associazione. Il movimentosta aretino sarà presente in Consiglio Regionale anche con Riccardo Sestini e Lucia Vanni che sono stati eletti nel corso dell’ultimo congresso a Pisa, oltre che con Stefano Mannelli che è stato confermato come espressione del Consiglio Provinciale, costituendo una numerosa delegazione che avrà il compito e la responsabilità di andare a rappresentare le istanze locali.