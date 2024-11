Quotidiano.net - Luca Argentero: "Sono vent’anni che tutti mi giudicano. Io ascolto solo il cuore"

Bertuccioli Un personaggio così mancava nella sua già ricca e importante galleria. Certo, Doc svetta su, campione incontrastato di ascolti (per ben tre stagioni, dal 2020, su Raiuno) e di empatia. Ma anche se lui predilige la commedia, aveva voglia di misurarsi con un personaggio cupo, tormentato. E che non sorride mai, ma proprio mai: quasi impensabile per uno come, sempre sorridente nella vita e che anche in una pubblicità televisiva sfoggia il suo bel sorriso. E dunque eccolo, in una Sardegna invernale e livida, nel ruolo della guardia carceraria Sante Moras, costretto a nascondersi mentre cerca si smascherare chi l’ha voluto incastrare e la polizia gli dà la caccia ritenendolo responsabile dell’uccisione di un detenuto. Tratto dall’omonimo romanzo di Maurizio Maggi, La coda del diavolo, è una produzione Sky Original, dal 25 novembre su Sky e in streaming su Now.