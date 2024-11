Formiche.net - Le priorità italiane su Ue, Kyiv e Gaza. Tajani al Consiglio esteri di Bruxelles

Relazioni transatlantiche, supporto e pace giusta in Ucraina e MO, crescita in Africa con il Piano Mattei e integrazione dei Balcani in Ue. Queste ledi politica internazionale che il ministro degli, Antonio, ha delineato a Kaja Kallas, prossimo Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari, incontrata oggi a. L’occasione è stato ilaffarialle prese con l’emergenza bellica ae aha ricordato a Kallas le sfide globali sul tavolo di discussione, a cui l’Italia lavorerà assieme all’Alto Rappresentante, e l’ha invitata a partecipare alla riunione degli “Amici dei Balcani” insieme al Commissario Ue per l’Allargamento, che si terrà a Roma fra qualche mese. Tra lec’è anche quella che tocca la nuova governance continentale: “Sarebbe un errore gravissimo, dannosissimo per mezzo miliardo di cittadini europei, impedisce alla Commissione europea di poter cominciare a lavorare”, ha osservato il vicepremier in riferimento ai veti contro l’italiano Raffaele Fitto, anche alla luce del contesto attuale che riguarda una situazione internazionale molto complicata.