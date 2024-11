Lanazione.it - Le liste civiche sangiovannesi sulla vicenda Abb E-Mobility: “lacrime di coccodrillo”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 novembre 2024 – Lesono intervenute in merito alla decisione di ABB Edi avviare le procedure di licenziamento collettivo per 33 dipendenti a tempo indeterminato. I civici hanno sottolineato di essere stati facili profeti quando alcuni mesi fa, attraverso un comunicato stampa, posero l'attenzione sull'esubero dei lavoratori interinali dell'azienda. "Lavoratori sui quali, chi governa la città non dette risposte esaurienti, lasciando intendere quasi che non bisognasse 'disturbare il manovratore' - ha ricordato il movimento civico - A nulla valse la richiesta, avanzata allora da noi, di aprire un tavolo istituzionale per monitorare la situazione e poter offrire strumenti per contenere i licenziamenti Nè tantomeno quella di tenere puntualmente aggiornato il Consiglio Comunale, e la città tutta, della situazione già allora preoccupante".