La svolta delle CAR-T terapie rivoluzionarie che sfidano i tumori del sangue

La sigla, di per sé, dice poco, CAR-T. Ma dietro questo termine c’è molto, nella sfida ai. In futuro e non solo.CAR-T sta per Chimeric Antigens Receptor T-Cells. E si tratta di realtà già molto importanti. Per questo è fondamentale capire come agiscono questeavanzate basate sulla modifica e sul potenziamento dei linfociti T, che diventano in grado di riconoscere ed aggredire le cellule tumorali.Non stiamo parlando di fantascienza. Questi approcci sono ormai una realtà ben presente nella pratica clinica di numerosi Centri italiani. Si comincia a raccogliere i frutti di questi primi anni di utilizzo e gestioneCAR-T, diventate un nuovo paradigma di cura per alcunidel, aggressivi e refrattari, e motivo di speranza per i pazienti dopo tanti fallimenti.