Ilrestodelcarlino.it - La Samb sfata il tabù Vigor e scappa. Una perla di Lonardo vale la vetta in solitaria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

enedettese 1senigallia 0(4-2-3-1): Orsini 7; Chiatante 6 (49’ st Toure sv), Gennari 6,5, Zini 6,5, Orfano 6; Guadalupi 6,5, Candellori 6,5; Battista 6 (34’ st Fabbrini sv),7 (24’ st D’Eramo 6), Kerjota 6; Eusepi 6. A disp. Semprini, Lulli, Evangelisti, Bouah, Toure, Tataranni, Moretti. All. Palladini 6,5SENIGALLIA (4-3-3): Roberto 6; Mancini 6, Rotondo 6 (14’ st Ferrara 6), Magi Galluzzi 6, Diop 6 (24’ st Idaro 6); Gabbianelli 6, Gonzales 6, Mancini 6; Pjetri 5,5, Pesaresi 5,5 (30’ st D’Errico sv), Stecconi 5,5 (1’ st Kone 6); A disp. Campani, Alessandroni, Di Sabatino, Subissati, Beu. All. Clementi 6 Arbitro: D’Agnillo di Vasto 6 Guardalinee: Cirillo-Di Curzio Rete: 9’ ptNote – Consegnato dal capitano Eusepi un mazzo di fiori alla Croce Verde per la scomparsa del volontario Roberto Ciabattoni.