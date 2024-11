Gaeta.it - La mostra ‘Superconnection’ a Milano esplora la dipendenza da smartphone e l’interattività artistica

Si avvicina l'apertura di unache affronta un tema attuale e provocatorio: lada. 'Superconnection' si terrà allo Spazio Milesi didal 28 novembre al 14 dicembre ed è curata da Marcello Arosio, fondatore di Onda Studio. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di un crescente interesse internazionale per l'arte interattiva, un fenomeno che sta attirando l'attenzione in vari angoli del mondo, da Las Vegas a Parigi.La visione di Marcello ArosioMarcello Arosio, noto per il suo lavoro nel campo delle nuove tecnologie e della luce, sottolinea l'importanza di riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia. Arosio, già ideatore del Kernel Festival, un festival italiano dedicato alla nuova media art, pone l'accento su come la digitalizzazione permei ogni aspetto della nostra vita quotidiana.