Incidenti, sedici morti in un anno. Aumentano le vittime nel Piceno

Nelle Marche, nel 2023, si sono verificati 4.956stradali, che hcausato la morte di 89 persone e il ferimento di altre 6.727. Rispetto al 2022 è aumentato leggermente il numero degli(+0,1%) e dei feriti (+1,0%) mentre sono diminuite le(-2,2%). Riguardo la provincia di Ascoli, nel 2023 sono avvenuti 698, 16 dei quali con esito mortale e 892 feriti. Nel 2022 erano stati 723 con 11e 935 feriti. Sono dunque aumentati i decessi causati da sinistri stradali, diminuiti invece i feriti. Analizzando uno spettro temporale più ampio non si registrano variazioni percentuali fra il 2019 e il 2023; si segnala invece un incremento del 33,3 per cento dei decessi tra il 2010 e il 2023. Il tasso di mortalità nel 2023 a causa distradali in provincia di Ascoli è stato dell’8 per cento.