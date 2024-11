Nerdpool.it - Hasbro scalderà gli appassionati a Milan Games Week & Cartoomics

È in arrivo l’edizione 2024 della, uno degli appuntamenti più attesi daglidella cultura pop che, anno dopo anno, rappresenta sempre di più un punto d’incontro dinamico e multidisciplinare per gli amanti dei videogiochi, dei fumetti, del cinema e dei giochi da tavolo: anche quest’annosarà uno dei protagonisti indiscussi della fiera con attività e ospiti di rilievo, presentando un ventaglio di grandi classici rivisitati per il nuovo millennio e dimostrando come anche i giochi tradizionali possano evolversi e continuare a incantare in un mondo sempre più digitale.Gli stand disaranno un vero paradiso per i giocatori, un luogo dove la passione per il gioco diventa un’esperienza collettiva e condivisa, e dove ogni partecipante può trovare la propria avventura: glidei boardgame potranno scoprire le nuove facce dei giochi che hanno segnato l’immaginario di generazioni negli ampi e magici spazi dedicati ad, Monopoly e Avalon Hill.