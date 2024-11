Fuori dalla Casa Grande Fratello Lorenzo passa il limite con Shaila L’incontro in giardino poi la richiesta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro ladelcontinuano a creare dinamiche e a far chiacchierare inquilini e pubblico. Qualche giorno fa anche l’opinionista Beatrice Luzzi, interpellata sulla relazione dei due gieffini, ha detto: “Se credo nella loro relazione? Io ho sempre detto che credo abbastanza nella loro passione, al loro affetto e a quella che è la loro attrazione. Poi si assomigliano tanto. Credo tanto a questo, ma sono anche degli esibizionisti, narcisisti e anche molto spudorati”.Beatrice ha evidenziato come entrambi siano accomunati da un bisogno di controllo, che spesso li porta a manipolare la situazione. Durante il reality, Alfonso Signorini e uno psicologo hanno espresso valutazioni simili suSpolverato, definendolo incline a comportamenti manipolatori. E la cosa è stata notata anche dal pubblico in diverse occasioni.