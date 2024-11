Primacampania.it - Esplosione a Ercolano: salgono a tre le vittime, indagini in corso

– Tragedia a, in via Patacca, dove un’devastante ha colpito un capannone nella mattinata di oggi. Il bilancio delleè salito a tre, ma i corpi non sono stati ancora identificati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di, insieme a vigili del fuoco e ambulanze, impegnati in operazioni di soce messa in sicurezza dell’area.Secondo le prime ricostruzioni, l’potrebbe essere stata causata dalla presenza di fuochi d’artificio nel capannone, ma questa ipotesi resta ancora da confermare. La zona, caratterizzata da aree agricole e isolate, è stata transennata per consentire le operazioni di recupero e avviare lenecessarie per accertare le cause dello scoppio.L’ha sollevato una colonna di fumo visibile a grande distanza, suscitando apprensione tra i residenti.