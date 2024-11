Puntomagazine.it - Elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria: bassa affluenza nel primo giorno di votazioni

I Cittadini diedsono stati inviati ed esprimere il loro voto per il prossimo rinnovo dei consigliSono riaperti questa mattina alle 7 i seggi per il secondodidellein. I cittadini delle due regioni sono chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli, con le operazioni di voto che si concluderanno oggi alle 15. Successivamente, partirà lo scrutinio, che determinerà i nuovi governatori e i rappresentanti.Lecoinvolgono un totale di 4.529 sezioni in, suddivise in 330 Comuni, e 1.000 sezioni in, distribuite su 92 Comuni. In totale, quasi 4,3 milioni di elettori sono chiamati a votare, ma ildi consultazioni ha registrato un’sotto le aspettative.